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Polis, Süleyman'ı, trafiği durdurup yeni kimlik çıkartarak sınava yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ kent merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Süleyman Göktuğ Selvi, (19) kimliğini Malkara ilçesindeki evinde unutunca devre polis girdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ kent merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan Süleyman Göktuğ Selvi, (19) kimliğini Malkara ilçesindeki evinde unutunca devre polis girdi. Trafik otosuna alınan Selvi, yolların tümü açılarak götürüldüğü Nüfus Müdürlüğü'nde yeni kimlik çıkarılıp, 3 dakika kala sınava yetiştirildi. Malkara ilçesinde yaşayan Süleyman Göktuğ Selvi, YKS'ye girmek için annesi Maide Selvi ile birlikte yaklaşık 60 kilometre mesafedeki il merkezinde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'ne geldi. Süleyman Göktuğ Selvi, okulun kapısında, kimliğini dün sınava girdiği pantolonunun cebinde unuttuğunu fark edince büyük üzüntü yaşadı. Paniğe kapılan Süleyman Göktuğ Selvi'nin annesi Maide Selvi, okulda görevli Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde grup amiri olan baş polis Bircan Doğan'ın yanına gidip, durumu anlatarak yardım istedi. 26 yıllık polis memuru Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek Nüfus Müdürlüğü'ne doğru yola çıkardı. Telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesi anonsu yaparak, trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında Süleyman Göktuğ Selvi'yi Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni bir kimlik çıkarılan Selvi, yine polis aracıyla okula götürülerek, 3 dakika kala sınava girmesi sağlandı. Anne Maide Selvi ile Süleyman Göktuğ Selvi, sınavın ardından kendilerine yardım eden baş polis Bircan Doğan'a çiçek vererek teşekkür etti. Sınavın başarılı geçtiğini söyleyen Süleyman Göktuğ Selvi, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti., Selvi, "Dün sınava girdim. Kimliğim dün giydiğim pantolonun cebinde kalmış, burada fark ettim. Malkara'ya gidip almam mümkün değildi. Burada yeni bir kimlik çıkarmak zorunda kaldık. Burada bekleyen polis ağabeylerden yardım istedim. Onlar hemen yardım olacaklarını söylediler. Polis ağabeyler olmasaydı, asla bu sınava yetişemezdim" dedi. Anne Maide Selvi ise, "Trafik ekip arabasına bindik, grup amiri sürekli telsizden talimatlar verdi. Hiç trafiğe takılmadık, kavşaklarda hiç durmadık. Sorunsuz gidip geldik ve çok şükür sınava yetiştik. Allah devletimizden ve buradaki polisimizden razı olsun. Onların bugünkü yardımı ve hakları asla ödenmez" diye konuştu. Grup Amiri Bircan Doğan ise kendisine teşekkür ederek çiçek veren anne ve oğluna, "Emniyet müdürümüzün bu konuda daha önceden talimatları vardı. O talimatlar doğrultusunda bizler de elimizden gelen desteği sınava giren çocuklarımıza sağladık. Ben Süleyman Göktuğ'a ve diğer sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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