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Polis şüphe üzerine aracı durdurdu, 2 milyon liralık hırsızlık ortaya çıktı

25.06.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da polis ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurunca 2 milyon liralık soygun ortaya çıktı. Sürücü Turgut K.'nın üzerinden 19 bin 240 lira ile araçta 2 milyon değerinde para ve kolye ele geçiren ekipler, araştırmaları derinleştirince ambalaj fabrikasından hırsızlık yapıldığını belirledi. Hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği belirlenen Turgut K. ile yanındaki kişi tutuklandı. Ele geçirilen paralar polis merkezinde sergilendi.

Polis şüphe üzerine aracı durdurdu, 2 milyon liralık hırsızlık ortaya çıktı

Güven Timleri Şube Müdürlüğü Yıldırım Ekipleri, Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskele Caddesi üzerinde denetim sırasında içindekilerden şüphelendiği otomobili durdurdu. Aracı kullanan Turgut K.(32) ile bir diğer şüpheli kişi araçtan indirilerek üst araması yapıldı. Turgut K.'nın üzerinden 19 bin 240 lira para ele geçirildi. Bunun üzerine Turgut K.'nın kullandığı araç detaylı olarak arandı. Aramalarda, siyah poşetler içerisinde balya halinde toplamda 670 bin lira, 10 bin dolar, değişik sembollerle süslenmiş altın kolye ele geçirildi.

Detaylı araştırma için araç ve şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Kullanılan aracın satışının 17 Haziran Perşembe günü yapıldığı tespit edildi. Hırsızlık olabileceği şüphesi ile Polis Bilişim Ağı (POLNET) sistemi üzerinden yapılan araştırmada 15 Haziran Salı günü Beylikdüzü'nde bulunan ambalaj fabrikasında hırsızlık olduğu şeklinde, şikâyet bulunduğu tespit edildi.

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Mağdur kişi Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne çağrılarak, yapılan görüşmede iş yerinde annesine ait valizlerin olduğunu, yaklaşık 1 milyon lira, 150 bin dolar, 12 adet üzerinde pırlanta olan bilezik ve 3 adet kolyenin çalındığı belirtti. Ayrıca, müştekinin semboller bulunan kolye olduğunu ifade etmesi üzerine gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık faili olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan Turgut K. ve yanındaki kişi Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Avcılar
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