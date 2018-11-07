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Polis-şüpheli kovalamacası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 04:01 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobildeki iki kişinin polis ekiplerince kovalandığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki şüphelinin otomobille kaçması ve polis ekiplerinin takibi güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan iki kişinin bulunduğu 10 AAE 678 plakalı otomobil, trafiğe kapalı bir sokağa girerek masa ve sandalyelere çarpıp kaçtı.

Ekiplerin çabasıyla durdurulan araç, motosikletli polislere çarpıp iki polisi hafif yaraladıktan sonra 9 Eylül Caddesi'ne doğru kaçışını sürdürdü. Kaldırıma çıkıp kaza yapan otomobil, yanmaya başladı.

Şüpheliler G.Ö. (39) ve Z.D. (29), yanan araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan bu kişiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerini müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada, kovalamaca anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otomobilin trafiğe kapalı alanda ilerlediği ve kaçarken polis motosikletine çarptığı görülüyor.

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