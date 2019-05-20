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POLİS ŞÜPHELİNİN ARACINA ÇAMDAN ATLADI; NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Sancaktepe'de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı.

İSTANBUL DHA
Sancaktepe'de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı. Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.
Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.
Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN CAMDAN ATLAMA VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMA ANI KAMRADA
Olay anı saniye saniya güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir polisin otomobilin ön kapı camında içeri atladığı, diğer şüphelinin de otomobile bindiği ve polislerin çevrelediği otomobilin hızla olay yerinde uzaklaştığı görülüyor. Ardından diğer polislerin kendi araçlarına binerek şüphelilerin arkasından gittikleri kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri

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