Polis şüpheliyi boğarak öldürdü! ABD'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"SİYAHİ OLMANIN CEZASI ÖLÜM OLMAMALI"

Floyd’un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.