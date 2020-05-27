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Polis şüpheliyi boğarak öldürdü! ABD'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 00:30 | Son Güncelleme

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli bir siyahiyi gözaltına alırken ölümüne neden olan polislerin işine son verildi.

Polis şüpheliyi boğarak öldürdü! ABD'deki infial yaratan olayda yeni gelişme

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak ‘’Bu doğru bir karar’’ ifadesini kullandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vatandaşların çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırarak diziyle boynuna bastığı Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"SİYAHİ OLMANIN CEZASI ÖLÜM OLMAMALI"

Floyd’un gözaltına alınma şekline tepki gösteren Belediye Başkanı Frey, Facebook hesabından siyahi toplumundan özür dileyerek "Amerika’da siyahi olmanın cezası, ölüm olmamalı." ifadesini paylaşmıştı.

Bir iş yeri sahibinin "sahtecilik" şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd’a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

SEBEBİ KAÇAK SİGARA SATMASI

Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahilere karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti. (AA)

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