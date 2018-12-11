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Polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 12:55 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde uygulama noktasında polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı.

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde uygulama noktasında polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı. Otomobilin arka koltuğunda oturan Abdullah Arat hayatını kaybederken, otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ergani ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır yönünden gelen otomobilin sürücüsüne, ilçe girişindeki uygulama noktasında polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü hızını arttırıp, yoluna devam etmek isteyince, ekipler önce havaya, ardından da otomobilin tekerleklerine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği otomobilin arka koltuğundaki Abdullah Arat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Abdullah Arat'ın cenazesi, Ergani ilçesine bağlı Şölen köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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