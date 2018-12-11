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Polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobile ateş açtı: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 16:17 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLAMASI Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polis uygulamasında durmayan sürücünün kullandığı araçta, polisin uyarı amaçlı ateş sonucu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, polis uygulamasında durmayan sürücünün kullandığı araçta, polisin uyarı amaçlı ateş sonucu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
"11.12.2018 günü saat 03.00 sıralarında Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmakta olan sabit uygulama esnasında, uygulama noktasına gelen bir aracın kontrol noktasında durmayarak kaçması üzerine, aracı takip etmeye başlayan görevli polis memurlarınca ikaz etmek ve durdurmak amacıyla, aracın lastiklerine doğru ateş açılmıştır. Yaşanan takip sonucunda Ergani Devlet Hastanesi acil servisi girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, ön koltukta oturan A.A. adlı şahsın yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralı şahıs hastanede yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Ergani Kaymakamlığınca ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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