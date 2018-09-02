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Polis süsü vererek 135 teneke bal gasbettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:04 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kendilerine polis süsü vererek durdurdukları kamyonetten 135 teneke bal gasbeden iki kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da kendilerine polis süsü vererek 3,5 ton bal gasbeden 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, kendilerine polis süsü veren iki kişi, içinde 3,5 ton bal bulunan bir kamyoneti durdurarak balı gasbetti.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler R.E. ve İ.Y'nin eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla R.E. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Zanlıların gasbettiği 135 tenekedeki 3,5 ton bal ise sahibine teslim edildi.

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