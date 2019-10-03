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Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 20:48 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu.

Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu. Omzundan yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.
Olay, Merkez Mahallesi Selamet Sokak'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru O. E., meslektaşıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlerken, silah kazayla ateş aldı. Bu sırada, O.E.'nin yanında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Y. U., omzundan vuruldu.
O.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Y. U., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.

(FOTOĞRAF)

Polis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurduPolis tabancasını temizlerken kazayla meslektaşını vurdu

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