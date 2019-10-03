HABER

POLİS TABANCASINI TEMİZLERKEN KAZAYLA MESLEKTAŞINI VURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, polis memuru, evinde tabancasını temizlerken, kazayla meslektaşını vurdu. Omzundan yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.
Olay, Merkez Mahallesi Selamet Sokak'ta 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinde görevli polis memuru O. E., meslektaşıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlerken, silah kazayla ateş aldı. Bu sırada, O.E.'nin yanında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Y. U., omzundan vuruldu.
O.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ omzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Y. U., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis yetkilileri, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti

Görüntü Dökümü
--------------------
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Sokak sakinlerinden detay görüntü
-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü
-Apartmandan detay görüntü
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacakMeteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak
AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi!

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Beyoğlu'nda bir binanın çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Beyoğlu'nda çökme tehlikesi nedeniyle dükkanlar boşaltılıyor

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

Seyir halinde araca silahlı saldırı: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.