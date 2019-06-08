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Polis tacizciyi linçten son anda kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Malatya’da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.’yı (38) polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.Olay, Valilik arka tarafından bulunan Vilayet Parkı içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K.’yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.Vatandaşların darp ettiği Serdar K.

Polis tacizciyi linçten son anda kurtardı

Malatya’da iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.’yı (38) polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.
Olay, Valilik arka tarafından bulunan Vilayet Parkı içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Serdar K.’yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.Vatandaşların darp ettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.
Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Polis tacizciyi linçten son anda kurtardı

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