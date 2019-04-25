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POLİS, TAKSİM'DE SOMA PROTESTOSUNA İZİN VERMEDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye edilmesini protesto etmek istedi. Polis, eylemin, Şişhane Meydanı'nda gerçekleştirilmesi için yaptığı uyarı dikkate alınmayınca, basın açıklamasına izin vermedi. 4 kişi gözaltına alındı.
DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesini protesto etmek için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı. Polis ekipleri, grubun basın açıklamasını Şişhane Meydanı'nda yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer grup üyelerine de polis dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grup, polis tarafından Tünel Meydanı'ndan uzaklaştırılırken, gözaltına alınan 4 kişi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi
-Gözaltına alınanların polis aracındaki görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Eylemcilerden bazılarının polis ile konuşması
-Grubun uzaklaştırılması
-Genel ve yakın detaylar

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