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Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

Bursa’da polis tarafından takip edilen araçta, gümrük kaçağı 804 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa’ya gümrük kaçağı alkol getirdiği tespit edilen M.Y.

Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi

Bursa’da polis tarafından takip edilen araçta, gümrük kaçağı 804 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa’ya gümrük kaçağı alkol getirdiği tespit edilen M.Y. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından ekipler M.Y.’nin aracını durdurarak içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi. Alkol şişelerine el koyan ekipler araç sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlattı.

Polis tarafından takip edilen araçta 804 şişe kaçak içki ele geçirildi

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