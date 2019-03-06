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Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Adana’da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 150 kilo esrar ele geçirildi.

Adana’da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda bir otomobilde 150 kilo esrar ele geçirildi. Bu uyuşturucunun Ceyhan ilçe nüfusu kadar yani 160 bin insanı zehirlemeye yetecek miktarda olduğu öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü şehirde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekipler, uyuşturucu satan ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Ekipler, şu ana kadar 50’den fazla torbacıyı tutuklarken, şehre gelen uyuşturucu trafiğini de kesmek için şehrin giriş çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Aktaş’ın talimatları doğrultusunda hareket eden Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden bir otomobil ile yüklü miktarda esrar getirileceği ve Adana’da satılacağı istihbaratını aldı. Polis otomobilin geleceği yerde önlem alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobil Bakımyurdu Caddesi’ne geldiği sırada ekipler otomobili durdurup arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada otomobilin bagajında ve koltuklarında açık halde 150 kilo kubar esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Mahmut G. gözaltına alınarak emniyete götürülürken esrarlara da el konuldu.
Öte yandan ele geçirilen esrarın Ceyhan ilçesi nüfusu kadar kişiyi yani 160 bin insanı zehirlemeye yetecek miktarda olduğu öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı

Polis tek operasyonda bir şehir nüfusu kadar insanı zehirlenmekten kurtardı
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