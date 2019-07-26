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Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

KONYA'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Baskını önceden haber alabilmek için polis telsizi dinleyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Atölyeyi takibe alan polis, 3 aylık bir çalışmanın ardından geçen çarşamba günü operasyon düzenledi. Operasyonda, Abdurrahim H., Mehmet S., Abdurrahman U., Adem S. ve Reşat K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 2 tabanca gövdesi, 2 tabanca sürgüsü, 1 torna makinası, 1 oksijen kaynak makinası, 1 sanayi tipi oksijen tüpü, 3 adet tabanca üst takımı, 5 tabanca namlusu, 21 tetik mekanizması ile üretimde kullanılan çok sayıda alet ve malzeme ele geçirildi.
YAKALANMAMAK İÇİN POLİS TELSİZİ DİNLİYORLARMIŞ
Kurusıkı tabancaları, gerçeğe dönüştürdükleri saptanan şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için içerisine polis frekansı yüklü ve aktif halde olduğu belirtilen telsiz ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Polis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılarPolis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılarPolis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılarPolis telsizi dinlediler ancak yakalanmaktan kurtulamadılar

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