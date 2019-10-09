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Polis telsiziyle konuşan çocukların heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Nenehatun İlkokulu’nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, Nenehatun İlkokulu’nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Polis şapkası takan, telsizle konuşan ve polis aracına binen çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Nenehatun İlkokulu’nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Polisler, 12 öğrenci ile yakından ilgilendi. Polis şapkaları takıp polis merkezini gezen, telsizle konuşan çocuklar büyük heyecan yaşadı. Polisler, çocuklara polis merkezi hakkında bilgiler verirken, mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Öğretmenler, çocukların uzun zamandan bu yana polisleri görmek istediklerini, kendilerine bu konuda yardımcı olan polislere teşekkür ederek, çiçek verdi. Ziyaretin ardından çocuklar, polis araçlarına bindirilerek okullarına götürüldü.

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