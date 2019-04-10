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"Polis Teşkilatı devletinin ve milletinin emrinde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: - "Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Canımızı vermek de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten fazlasıyla gösterdik"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Edirne'de törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen tören, Edirne Emniyet Müdürü Kurt'un anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Törene, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, daire müdürleri, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen emniyet müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Tören sonunda polis araçlarından oluşan kortej geçiş yaptı. Kortej geçişi vatandaşlardan ve katılımcılardan büyük alkış aldı.

- "Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız"

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk polisinin her zaman Türk devletinin emrinde olduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 174 yıldır görevini başarıyla yaptığını ifade eden Kurt, "Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden itibaren devletinin ve milletinin emrinde. Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Canımızı vermek de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten biz fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Vatanımız ve milletimiz için üzerimize bir görev düştüğünde bu görevi fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Türk Polis Teşkilatı bugün olduğu gibi yarın da devletinin ve milletinin emrindedir." şeklinde konuştu.

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