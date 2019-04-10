"Polis Teşkilatı devletinin ve milletinin emrinde"

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türk Polis Teşkilatının her zaman devletin ve milletin emrinde olduğunu belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık." dedi.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk polisinin her zaman Türk devletinin emrinde olduğunu söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 174 yıldır görevini başarıyla yaptığını ifade eden Kurt, "Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden itibaren devletinin ve milletinin emrinde. Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Canımızı vermek de dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde, hendek olaylarında bunu zaten biz fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Vatanımız ve milletimiz için üzerimize bir görev düştüğünde bu görevi fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Türk Polis Teşkilatı bugün olduğu gibi yarın da devletinin ve milletinin emrindedir." şeklinde konuştu.

