Polis teşkilatına taze kan

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) yeni mezunlarını verdi. 489 polis memuru daha polis teşkilatı kadrosuna katıldı.

Bugüne kadar 11 bin 318 mezun veren Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22’nci dönem mezunlarını verdi. Merkezin teşkilat kadrosuna 489 polis memuru daha dahil oldu.

Temel Polislik eğitimi alarak emniyet teşkilatının saflarına katılan polis memurları 5 aylık eğitimleri boyunca polis müdahale ve taktikleri, poliste vaka çalışmaları, demokratik polislik ve insan hakları, polis halk ilişkileri ve iletişim, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, silah bilgisi ve temel atış eğitimi, mesleki yazışma, trafik güvenliği, polis mevzuatı ve temel hukuk eğitimleri aldı.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Okul Müdürü Vedat Mercan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan programda dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve takdim edildi.