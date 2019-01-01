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Polis teşkilatına taze kan

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) yeni mezunlarını verdi.

Polis teşkilatına taze kan

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) yeni mezunlarını verdi. 489 polis memuru daha polis teşkilatı kadrosuna katıldı.

Bugüne kadar 11 bin 318 mezun veren Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22’nci dönem mezunlarını verdi. Merkezin teşkilat kadrosuna 489 polis memuru daha dahil oldu.

Temel Polislik eğitimi alarak emniyet teşkilatının saflarına katılan polis memurları 5 aylık eğitimleri boyunca polis müdahale ve taktikleri, poliste vaka çalışmaları, demokratik polislik ve insan hakları, polis halk ilişkileri ve iletişim, devletin idari yapısı, sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar, kitle yönetimi, silah bilgisi ve temel atış eğitimi, mesleki yazışma, trafik güvenliği, polis mevzuatı ve temel hukuk eğitimleri aldı.

Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Okul Müdürü Vedat Mercan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanan programda dereceye giren ilk 10 öğrenciye plaket ve takdim edildi.

İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDILAR

Polis memurlarına temel eğitim ve temel dersler dışında insan ve iletişim, hukuk, asayiş, kaçakçılık ve suçlarla mücadele, organize suçlarla mücadele, narkotik, terör, toplum destekli polislik, bomba imha, olay yeri inceleme, insan hakları, Kızılay kan ve kök hücre, terör örgütleri ve afat konularında konferanslar verildi.

Bunun yanında polis memurları aikido, judo gibi spor eğitimleri ile kişisel gelişimleri için işaret dili eğitimleri aldı.

Polis teşkilatına taze kanPolis teşkilatına taze kan

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