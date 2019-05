Polis teşkilatına taze kan

"FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti"

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ise polis adaylarına hitaben yaptığı konuşmasında "Kanunlarımızdan, adalettin, dürüstlükten ayrılmayın ve başkalarından emir almayın. Kanunlarımızdan ve anayasamızdan emir alın. Değişik mihraklardan ve mahfillerden emir almayın, itaat etmeyin. Sadece yaraşık mevzuatına göre sıralı amirlerinize itaat edin. Bunu niye belirtiyoruz ve altını niye çiziyoruz? FETÖ belasından bu teşkilat çok çekti. Bunun acısını biliyoruz. Sizlere temizlenmiş bir teşkilat emanet ediyoruz. Bundan sonra sizler bu teşkilata bu tür şeyleri sokmayacaksınız, mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

"İnsan sevgisi olmayan her yerde sorun yaşar"

Samsun Valisi Osman Kaymak da "Çok değerli yeni polis adayı kardeşlerim. Sizler ülkemizin güvenliği ve asayişi için göreve başlayacaksınız. Gerçekten işiniz çok önemli. Her meslek kıymetlidir ve kutsaldır. Ama insanın hayatını doğrudan etkileyen bir meslek yapıyorsunuz. Devletin size verdiği yetki ile insanların hayatına müdahale ediyorsunuz. O nedenle sizin mesleğiniz çok kıymetli ve kutsal. Bunun bilincinde olduğunuza ve bu bilinçle okulu bitirdiğinize inanıyorum. Mesleğin sırrı şudur: İşini seveceksin, insanları seveceksin. İnsanları sevdiğin zaman gerçekten işinin çok kolay olduğunu göreceksin. Zira insan sevgisi olmayan insan her yerde sorun yaşar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okulda ilk beşe giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi. Öğrenciler yemin ettikten sonra resmigeçit töreni yapıldı. Ardından keplerini havaya atan polis adayları mezuniyet coşkusu yaşadı. Birbirlerine sarılıp erik dalı müziği eşliğinde oyun oynayan mezunlar, daha sonra aileleriyle buluşup hasret giderdiler.