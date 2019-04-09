Polis teşkilatının unutulmayan 2 kahramanı

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türk polis teşkilatı, kuruluşundan bu yana yetiştirdiği kahraman polislerle milletin gönlünde taht kurdu. Kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutlayan teşkilat, görevleri sırasında gösterdikleri fedakarlık ve üstün başarılarla hatırlanan pek çok kahramana yuva oldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001'de uğradığı hain terör saldırısında şehit edilen emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan ile 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda şehit düşen İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli Fethi Sekin, tıpkı diğer kahramanlar gibi vatan sevgileri ve meslek aşklarıyla unutulmayan isimler arasında yer aldı. - Teröre rağmen Diyarbakır'a huzur getirdi Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen Ali Gaffar Okkan, 1970'te Polis Kolejini, 1973'te Polis Akademisini bitirdi. Okkan, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atandıktan sonra emniyet amirliği rütbesi alana kadar çeşitli birimlerde görev yaptı.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne 1993'te terfi eden Okkan, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı.

Ali Gaffar Okkan'ın adı, 18 Kasım 1997'de Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak göreve başladıktan sonra kentte ilklere ve önemli başarılara imza atmasıyla gündeme geldi. Kadın polisler Diyarbakır'da ilk kez onun emriyle sokağa çıkarak trafiği yönetti. Mavi beyaz renklere boyattığı iki otomobilde kadın polis görevlendirdi, bir otomobil kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ederken diğeri yürümekte zorlanan yaşlılara yardım etti. Okkan, görev yaptığı süre içinde kentteki huzuru en üst seviyeye çıkardı. Meslektaşları ve hayırseverlerden topladığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere destek olan şehit emniyet müdürü Okkan, şehirde küçükten büyüğe herkesle kurduğu iyi diyalogla Diyarbakırlıların sevgi ve saygısını kazandı. Geceleri tebdili kıyafetle sık sık esnaf ziyaretinde bulunup sokakta karşılaştığı vatandaşlara cep telefonu numarasını veren şehit Okkan, makam aracıyla geçiş güzergahında karşılaştığı yaşlıları da zaman zaman evlerine bıraktı. Bu yakın ilişki sayesinde vatandaşlar da talep ve sıkıntılarını kendisine iletme fırsatı buldu.

Sokakta çalıştırılan çocukların sorunlarıyla da yakından ilgilenen Okkan, ailelerine destekte bulundu, bu sayede bu çocukları eğitime kazandırdı. Gençleri terör ve uyuşturucu şebekelerinden uzak tutmak için spora yönlendiren Okkan, amatör spor kulüplerine de malzeme yardımında bulundu. Okkan, Diyarbakırspor'un 1'inci Lig'e (Süper Lig) yükselmesi için yoğun mesaisi arasında adeta bir kulüp yöneticisi gibi çaba gösterdi. Onun çabalarıyla Diyarbakırspor en üst lige yükselmeyi başardı. Takımın Diyarbakır'da oynadığı tüm maçları izleyen, futbolcuların gol sevincine ortak olan şehit Okkan, taraftarların da gönlünü kazandı. Tribünlerde maç öncesinde onun için büyük sevgi gösterileri yapıldı Diyarbakırlılar, kendilerinde derin izler bırakan Okkan'a duydukları sevgiyi çocuklarına ismini vererek gösteriyor. Kentte 142 çocuk "Ali Gaffar" ismini taşırken bu çocuklar şehidi zaman zaman memleketi Sakarya'daki mezarı başında da yad ediyor. Ayrıca "Ali Gaffar Okkan" ismi Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki polis meslek yüksekokulu, sokak, cadde ve salonlarda da yaşatılıyor.

- İzmir'in kahramanı İzmir'de iki yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin de kahramanlığı ve fedakarlığıyla unutulmayan isim oldu. Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Kilis'e atandı. Son olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görev yapan Sekin, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yönelik saldırısında büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Yıllardır adliye önünde görev yapması sayesinde adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı erken fark etti. Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve şarjöründeki son mermi bitinceye kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit düştü.