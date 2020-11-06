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  4. Polis ’Tombala’ dedi kumarcılara 185 bin TL ceza kesti

Polis ’Tombala’ dedi kumarcılara 185 bin TL ceza kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’da polisin kumar oynarken suçüstü yaptığı 43 kişiye 185 bin lire idari para cezası uygulandı.Kepez ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri belirlenen adrese baskın yaptı.İşletme tabelası bulunmayan adrese giren polis salon kısmında çok sayıda şahsın bulunduğunu, kurulu ve çalışır durumda tombala makinesi ile numara çekilmek suretiyle tombala diye tabir edilen kumar oynatıldığını tespit etti.

Polis ’Tombala’ dedi kumarcılara 185 bin TL ceza kesti

Antalya’da polisin kumar oynarken suçüstü yaptığı 43 kişiye 185 bin lire idari para cezası uygulandı.
Kepez ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri belirlenen adrese baskın yaptı.
İşletme tabelası bulunmayan adrese giren polis salon kısmında çok sayıda şahsın bulunduğunu, kurulu ve çalışır durumda tombala makinesi ile numara çekilmek suretiyle tombala diye tabir edilen kumar oynatıldığını tespit etti. 1 adet elektrikli hava üflemeli tombala makinesi, 90 adet top, 150 adet tombala kartı, 1 adet hava üfleme motoru, 1 adet TV, 1 adet göz kamera ve çok miktarda sayıların üzerine kapatmakta kullanılan pula el konuldu.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla suç adresi yeri kumar oynamak maksatlı işlettiği anlaşılan M.B. ve çalışan M.T. “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak-1072 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçlarından yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Tombala diye tabir edilen kumar oynadıkları tespit edilen 41 kişiye kabahatler kanunundan 50 bin 225 TL, sosyal mesafe kuralına riayet etmedikleri tespit edilen 43 şahsa 135 bin 450 TL olmak üzere toplam 185 bin 675 TL tutarında idari para cezası uygulandı.
Yakalanan kişiler hakkında yapılan sorgulamada İstanbul Anadolu Yakası 2.Asliye Ceza Mahkemesince aranan Ç.A. ise Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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