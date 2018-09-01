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Polis, Tünel Meydanı'ndaki eylemlere izinsiz olduğu gerekçesiyle müsade etmedi(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

TAKSİM Tünel Meydanı'nda yapılmak istenen 2 eyleme izinsiz olduğu gerekçesiyle müsade edilmedi.  İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi üyeleri,  1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Beyoğlu'nda insan zinciri oluşturmak istedi.

Enver ALAS - İdris TİFTİKCİ, Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,(DHA)

TAKSİM Tünel Meydanı'nda yapılmak istenen 2 eyleme izinsiz olduğu gerekçesiyle müsade edilmedi.

İnsan Hakları Derneği(İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Beyoğlu'nda insan zinciri oluşturmak istedi. Eylemler öncesi Tünel Meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. Çevik kuvvet polisi, sokak başlarında nöbet tuttu. Basın açıklaması yapan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, "Biz barış istiyoruz. Barış bütün hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Barış talep etmekten de vazgeçmeyeceğiz"dedi. Yoğun güvenlik önlemi alınırken, insan zinciri oluşturmak isteyen gruba izin verilmedi. Grup da olaysız dağıldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kendilerine KHK mağdurları adını veren başka bir grup da eylem yapmak istedi. Polis aracından eylemin izinsiz olduğu ve dağılmaları yönünde anons yapıldı. Ardından polis, grubu Galata Kulesi'ne doğru uzaklaştırdı. "KHK'lar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan atan gruba polis müdahale etti. 4 kişi gözaltına alındı.

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