Polis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurdu (2)

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ARACIMDAKİ TESTERİYİ ALDIM'
Antalya'da, zincir market şubesinde satışa sunulan indirimli perdeyi almak isterken tartıştığı polis memuru A.K. tarafından sol bacağından vurulan H.S., suçsuz olduğunu savundu. Geçirdiği kaza nedeniyle sağ kolundan yüzde 50 engelli olduğunu belirten H.S., sonradan polis olduğunu öğrendiği A.K.'nin kendisine saldırdığını iddia etti. A.K.'nin kendisini dövdüğünü, ardından tabancayla ateş ettiğini ileri süren H.S., "Kendimi korumak için aracımdaki testereyi aldım. A.K.'nin beni dövmesini engellemeye çalıştım. Ancak o ateş edip beni vurdu" dedi.
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