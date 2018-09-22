HABER

Polis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 18:04 | Son Güncelleme

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ARACIMDAKİ TESTERİYİ ALDIM' Antalya'da, zincir market şubesinde satışa sunulan indirimli perdeyi almak isterken tartıştığı polis memuru A.K.

Polis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurdu (2)

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ARACIMDAKİ TESTERİYİ ALDIM'
Antalya'da, zincir market şubesinde satışa sunulan indirimli perdeyi almak isterken tartıştığı polis memuru A.K. tarafından sol bacağından vurulan H.S., suçsuz olduğunu savundu. Geçirdiği kaza nedeniyle sağ kolundan yüzde 50 engelli olduğunu belirten H.S., sonradan polis olduğunu öğrendiği A.K.'nin kendisine saldırdığını iddia etti. A.K.'nin kendisini dövdüğünü, ardından tabancayla ateş ettiğini ileri süren H.S., "Kendimi korumak için aracımdaki testereyi aldım. A.K.'nin beni dövmesini engellemeye çalıştım. Ancak o ateş edip beni vurdu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Polis, ucuz perde için kendisine saldıran müşteriyi bacağından vurdu (2)

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Borç tartışmasında yoldan geçen astsubayı tabancayla yaraladı, tutuklandıBorç tartışmasında yoldan geçen astsubayı tabancayla yaraladı, tutuklandı
Kars'ta çalı toplarken kaybolan çocuk, 4 saat sonra bulunduKars'ta çalı toplarken kaybolan çocuk, 4 saat sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Mustafa Sarıgül: İnşallah yüzde 70’i yakalayacağız

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

Çorum'da sürücüye 'kiki challenge' cezası

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde döviz artışı nedeniyle tuvalete zam

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Ordu'da engelli oğlunu döven babanın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.