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Polis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

Polis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta birçok eve girerek ev sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen 5 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Daha önce de birçok kez yakalanan şüphelilerin, apartmanlara girerken yüzlerini kameralardan saklamaya çalıştıkları görüldü. Yetkililer hırsızların kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

KAPILARINI KİTLEMEYEN ADRESLERE GİRMİŞLER

Esenyurt ve Küçükçekmece’de Ekim ayı içinde çok sayıda evden hırsızlık olayı meydana gelmişti. Polis yaptığı çalışmada evlere giren şüphelilerin kapıları kilitlenmeyen daireleri tercih ettiğini tespit etmişti. Şüphelilerin ev sahipleri içerdeyken girdikleri dairelerden cep telefonu, kimlik, pasaport, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, kol saati gibi eşyaların yanı sıra 20 bin lira da nakit para çaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTILARI AMA YİNE DE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ihbarlar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceleyerek 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilen Fikri M.(23), Resul Ö.(19), Serdar B. (25), Ahmet Can G.(30), Mustafa D.(25) Esenyurt’ta 10 Ekim Perşembe günü ekipler tarafından gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otomobilden hırsızlık gibi suçlardan onlarca kez gözaltına alındıkları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Fikri M. Resul Ö. ve Serdar B. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer hırsızların daha çok kapısı kilitlenmeyen evleri tercih ettiğini belirterek, vatandaşların gündüz evden ayrılırken ya da akşam yatarken kapılarını mutlaka kilitlemeleri uyarısında bulundular.

(FOTOĞRAF)

Polis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyorPolis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyorPolis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyorPolis uyardı: Hırsızlar kapıları kilitlenmeyen evleri tercih ediyor

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