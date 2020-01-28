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  4. Polis uygulama noktasında feci kaza! Devrilen TIR otoyolu savaş alanına çevirdi!

Polis uygulama noktasında feci kaza! Devrilen TIR otoyolu savaş alanına çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 00:30 | Son Güncelleme

Manisa’da kontrolden çıkan TIR, sabit polis uygulama noktasındaki otomobillere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Polis uygulama noktasında feci kaza! Devrilen TIR otoyolu savaş alanına çevirdi!

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. yönetimindeki TIR, Manisa-Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı. Şans eseri TIR'ın uygulama noktasının bir kaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı

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Manisa trafik kazası

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