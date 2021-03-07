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  4. Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

07.03.2021 07:59 | Son Güncelleme:
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Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İzmir’in Konak ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin yakaladığı alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı.

İzmir’in Konak ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin yakaladığı alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Kendisine işlem yapmak isteyen polislere ’Ben ne yaptım’ diyerek direnmek isteyen alkollü sürücüye toplam 5 bin 828 lira cezai işlem uygulandı.
Olay saat 05.00 sıralarında Konak ilçesi Sait Altınordu Meydanı’nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ters yönden uygulama noktasına giren Ferhat Y. (26) yönetimindeki 35 VZJ 32 plakalı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücünün 148 promil alkollü olduğu belirlenirken, alkollü sürücü kendisine cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine zorluk çıkardı. Bunun üzerine ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen Ferhat Y., taksi şoförü olduğunu iddia ettiği babasını çağırarak yardım istedi.

’Ben ne yaptım? Uyuşturucu mu sattım?’
Sokağa çıkma kısıtlamasını da hiçe sayıp, alkollü olarak otomobil kullanan Ferhat Y., kendisine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekiplerine ’Ben ne yaptım? Uyuşturucu mu sattım? Sanki ben teröristim. Terörist olsam böyle muamele görmem. Neden böyle muamele görüyorum’ diye çıkıştı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine gitmemek için polis ekiplerine direnen Ferhat Y., daha sonra olay yerine çağırdığı taksi şoförü babası tarafından uzaklaştırılmak istendi. Kendisinin emekli polis memuru olduğunu iddia eden baba da polis memurlarına karşı çıkarak, oğlunun polis merkezine götürülmesini engellemeye çalıştı.

5 bin 828 lira ceza yedi
Polis merkezine götürülmek için tüm ikna çabalarına direnen ve polis memurunun üzerine yürüyen Ferhat Y., daha sonra ekip otomobiline bindirilerek Alsancak Polis Merkezine götürüldü. Ters yönde alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan işlem yapılan alkollü sürücüye, 5 bin 828 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu da öğrenildi.

Polis uygulamasına takılan alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

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