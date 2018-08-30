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Polis uygulamasından kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

ADANA'da polis ekipleri, Suriyeliler'e yönelik uygulama yaptı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis ekipleri, Suriyeliler'e yönelik uygulama yaptı. Denetimler sırasında, polisin geldiği fark eden ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 3 Suriyeli kaçtı. Kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakalandı. Yabancılar Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sivil ve resmi 100 polis katıldı. İş yerlerini denetleyen ekipler, burada bulanan Suriyelilerin üzerlerindeki geçiçi kimlik belgelerini inceledi. Ayrıca polisler, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yaptı. Bazı Suriyelilerin üzerlerinden çıkan sahte belgeler yakılarak imha edildi. Denetimler sırasında, polisin geldiği fark eden ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 3 Suriyeli kaçtı. Kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan denetimlerde 472 Suriyeli kontrol edilirken bu kişilere ait 53 işyeride denetlendi. Başka ilde bulunması gerektiği halde, Adana'da gelen 30 kişiye ise yasal işlem yapılırken, kimliksiz 7 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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