Polis uykuda yakaladı, onlarca suçlu gözaltına alındı

Bursa’da 250 polis şafak vaktinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranması olan bir şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maşallah yakışıklı çekin biraz, sanki adam öldürdük, biz bir şey yapmadık, size de iş düştü yani" dedi. Operasyonun ve gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Sabahın erken saatlerinde 250 polisin katıldığı uygulamada 10 farklı adrese eş zamanlı giren ekipler aranması olan kişileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, hırsızlık suçundan aranması olan bir kadın, 1 yaşındaki çocuğu ile birlikte gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan bir şüpheli kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maşallah yakışıklı çekin biraz, sanki adam öldürdük, biz bir şey yapmadık, size de iş düştü yani" dedi.

Sabahın ilk ışıkları ile başlayan operasyonun sürdüğü ve gözaltıların devam ettiği öğrenildi.

