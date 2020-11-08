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Polis uyuşturucu alışverişini anbean takibe aldı: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 17:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

Polis uyuşturucu alışverişini anbean takibe aldı: 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan 2’si tutuklandı. Polis, uyuşturucu alışverişini anbean takibe aldı.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Şarköy hamamı civarında U.T. ve B.C. isimli şahıslar yapılan takip sonucu uyuşturucu madde alışverişi yapmak üzereyken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu çevrede yapılan araştırmada B.C.’nin üzerinden attığı 1,32 gram ve 1,64 gram daralı ağırlığı olan 2 fişek eroin maddesi bulunarak muhafaza altına alındı. Konu kapsamında uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen S.M. de yakalandı. Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.M. ve B.C. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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