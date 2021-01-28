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Polis uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmadı

28.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Polis uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmadı

Afyonkarahisar polisinin uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yaptığı sokak denetim çalışmasında 3 ikamet ve 2 araçta yapılan armalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan sokak çalışmalarında 3 ikamet ve 2 araç içerisinde aramalar yapıldı.

Afyonkarahisar polisinin uyuşturucu madde satışının önlenmesi amacıyla yaptığı sokak denetim çalışmasında 3 ikamet ve 2 araçta yapılan armalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan sokak çalışmalarında 3 ikamet ve 2 araç içerisinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 439 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 TL para, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 103 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak Hakan E. ve Osman E. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca Mehmet K., Kader K. ve Burak S. isimli şahısların ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

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