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Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte 5 operasyon yaptı.İl merkezinde gerçekleşen operasyonda 550 adet uyuşturucu hap, ilçelerde düzenlenen 4 operasyonda 467 gram esrar, 4,38 gram bonzai ve 3,72 gram metamfetamin ele geçirdi.

Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Balıkesir’de polis ekipleri, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte 5 operasyon yaptı.
İl merkezinde gerçekleşen operasyonda 550 adet uyuşturucu hap, ilçelerde düzenlenen 4 operasyonda 467 gram esrar, 4,38 gram bonzai ve 3,72 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri ile mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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