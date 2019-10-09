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Polis, uyuşturucu zanlılarını motosikletlerine çarparak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:46 | Son Güncelleme

Antalya'da motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı - Zanlılar, kovalamaca sırasında küçük paketlerdeki bir miktar uyuşturucuyu yola fırlattı

Antalya'da polisten motosikletle kaçmaya çalışan iki şüpheli, motorize yunus ekibinin araçlarına çarpması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapılan yol uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan 07 LAS 66 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı.

Motorize yunus ekibi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, motosiklete çarparak, zanlıları durdurdu.

Devrilen motosikletteki S.Y (20) ile S.T. gözaltına alındı. Bu arada, düşme sonucunda polis memurları hafif şekilde yaralandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kovalamaca sırasında yola attıkları küçük paketlerde, bir miktar skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kovalamaca uyuşturucu

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