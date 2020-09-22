Polis uyuşturucuda hedef şaşırtmadı: 2 ilçede 3 gözaltı

Tekirdağ’ın iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden birinin kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesinde bir iş yerinde bulunan şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan operasyonda H.T ve B.T. İsimli şahısların üzerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, fişeklenmiş halde daralı 5.20 gram ve 49,60 gram bonzai maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan kesilmiş defter kağıdı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken B.T. isimli şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan (kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası) hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde de yapılan çalışmalarda, tespit edilen 1 şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, fişeklenmiş halde 17 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 655 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan makas, sayfaları yırtılmış defter ve renkli saç tokaları ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Ç.P. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

