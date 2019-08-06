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Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Adana polisi, vatandaşın huzur ve güvenliği için Denizli Mahallesinde 7 gün 24 saat yaptığı uygulamada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü, özellikle son dönemlerde Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş evlere gelen ve buraları mesken haline getiren şahıslardan şikayetçi olunulması üzerine harekete geçti.

Adana polisi, vatandaşın huzur ve güvenliği için Denizli Mahallesinde 7 gün 24 saat yaptığı uygulamada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, özellikle son dönemlerde Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş evlere gelen ve buraları mesken haline getiren şahıslardan şikayetçi olunulması üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekipleri mahallede ortak uygulama yaptı. Mahalleye girip çıkan bütün otomobil ve diğer araçlarda arama yapıldı. Bu arada metruk binalarda tek tek kontrol edilip buralarda kalan şahıslar men edildi. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirilirken, çok miktarda da uyuşturucu madde bulundu. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulunduran zanlılar gözaltına alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliği için uygulamaların 7 gün 24 saat devam edeceği öğrenildi.

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada

Polis, vatandaşın huzuru için 24 saat uygulamada
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