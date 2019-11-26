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Polis ve asker olabilmek için ter döküyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:55 | Son Güncelleme

TOKAT Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde görevli fahri atletizm antrenörü Selahattin Efe Karaca (39), polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavlarına girecek adayları çalıştırıyor.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde görevli fahri atletizm antrenörü Selahattin Efe Karaca (39), polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavlarına girecek adayları çalıştırıyor. Kursa gelen adaylar, sınavlarda başarılı olabilmek için çalışıp, ter döküyor.
Tokat Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce polis okulları ve askeri okulların yetenek sınavlarına girecek adaylar, fiziki yeterlilik sınavına hazırlanıyor. Tenis kortunda özel olarak oluşturulan parkurda gerçekleştirilen çalışmalara özellikle üniversite mezunu adaylar ilgi gösteriyor. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde fahri atletizm antrenörlüğü yapan Selahattin Efe Karaca yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda adaylar, sınavlarda başarılı olmak için yoğun çaba gösteriyor.
Polis okulları ve askeri okulların özel yetenek sınavları için hazırlık çalışmaları yaptıklarını anlatan Karaca "Yapılan spor mülakat sınavlarına katılacak kişilerin yeterliliklerini sağlıyoruz. Burada parkur çalışmaları, koşular ve kondisyon çalışmaları ile devam ediyoruz. Şu anda yoğunlukla arkadaşlarımız polis okulu için hazırlık yapıyorlar. Lisans ve ön lisans mezunu arkadaşlarımız, polis okullarının yapacakları sınavlara hazırlanıyorlar. 16 yılda polis, askeri okulları olsun binden fazla öğrencimiz bu mesleklere adım attı. Türkiye'nin her ilinde mutlaka bizden giden bir öğrencimiz var" dedi.
Sınavlara hazırlanan Talha Gümüşer (25) ise "Burada geleceğimizi kurmak için sınavlara çalışıyoruz. Polislik sınavlarına başvurduk. Burada Efe hocamız bize fiziki olarak yardımcı oluyor. 3 aydır burada hazırlanıyoruz. Ayın 29'unda da Merzifon'da sınavım var. Allah'ın izniyle gireceğiz, kazanacağız. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Burada sabah akşam ter döküyoruz. Elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Polislik mesleğinin hayali olduğun belirten Ünzile Arslan da "Burada POMEM parkuruna hazırlanıyorum. 4 Aralık'ta mülakata gideceğim. Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Sabah akşam sürekli çalışma halindeyiz. Güzel bir çalışma ortamı var. Çalışmalarımızın da etkisini görüyoruz. Ailem de destekliyor. Olacağıma inandığım için buradayım. Polislik mesleğini seviyorum. Güzel bir meslek, ailemde polis yok, inşallah ilk ben olacağım. Ayırca Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı da teşekkür ederim" dedi.

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