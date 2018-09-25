HABER

Polis ve askeri okullardan atılanlara operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:26 | Son Güncelleme

Adana merkezli 5 ilde polis ve askeri okullardan atılan FETÖ'cülere yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis ve askeri okullardan atılanlara operasyon!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün gizli iletişim sistemi olan Bylock kullandığı ileri sürülen ve örgüt elamanı olduğu için polis ve askeri okullardan atılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adana merkezli Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa'da şafak vakti 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da su borusu patladı, otomobil dev çukura düştü Eyüpsultan’da su borusu patladı, otomobil dev çukura düştü
İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladıİstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ Emniyet

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk cinayeti sonrası çocuklara oldu! Kahreden detay

Yasak aşk cinayeti sonrası çocuklara oldu! Kahreden detay

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

PKK'ya ağır darbe!

PKK'ya ağır darbe!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

Eyüpsultan’da su borusu patladı, otomobil dev çukura düştü

Eyüpsultan’da su borusu patladı, otomobil dev çukura düştü

Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.