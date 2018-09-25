Polis ve askeri okullardan atılanlara operasyon!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün gizli iletişim sistemi olan Bylock kullandığı ileri sürülen ve örgüt elamanı olduğu için polis ve askeri okullardan atılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adana merkezli Manisa, Hatay Kütahya ve Şanlıurfa'da şafak vakti 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çok sayıda kişi gözaltın alındı.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

