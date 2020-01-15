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  4. Polis ve jandarmadan şehit çocuklarına jest

Polis ve jandarmadan şehit çocuklarına jest

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta "Babamın arkadaşı" projesi kapsamında polis ve jandarma ekipleri, 13 şehit çocuğunu evlerinden alıp ekip araçlarıyla okula bıraktı.Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından yapılan çalışmaya Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü de destek verdi.

Kahramanmaraş’ta "Babamın arkadaşı" projesi kapsamında polis ve jandarma ekipleri, 13 şehit çocuğunu evlerinden alıp ekip araçlarıyla okula bıraktı.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından yapılan çalışmaya Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü de destek verdi. Şehit çocuklarının moral ve motivasyonlarını yükseltme adına sabahın erken saatlerinde jandarma ve polis ekipleri şehit ailelerinin evlerine gitti. Evlerinden alınan şehit çocukları ekip araçlarıyla eğitim gördükleri okula getirilerek sınıflarına kadar eşlik edildi.
Şehitlerin mesai arkadaşları tarafından şehit çocuklarını yalnız bırakmama adına böyle bir çalışma içine girdiklerini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Karaman, “Vatan için bayrak için can veren şehitlerimizin yavruları için farklı bir etkinlik yapmak istedik. Onların yalnız olmadıklarını devlet, polis ve jandarmasının yanında olduklarını göstertmek amacıyla bugün evlerinden aldık ve okullarına teslim ettik. Bu projede bizleri desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bu gibi programları da yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Şehitler adına anlamlı bir etkinlik yapıldığını ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya ise, “13 çocuğumuzun babalarının mesai arkadaşları tarafından asker ve polis eşliğinde evlerinden alınıp okullarına ulaştırıldılar. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz adına anlamlı bir etkinlikti. Kahramanmaraş’ımız kendi kahramanlığımızı alması nedeniyle adına yakışır bir etkinlik oldu” diye konuştu.
Oğlunun mutluluğunun değerli olduğunu söyleyen şehit polis Ahmet Çiftaslan’ın eşi Dilek Çiftaslan, “Bütün herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımız yalnız olmadıklarını biliyorlar ve benim oğlum polislerle birlikte büyümüş birdir. Onun yüzündeki mutluluk benim için her şeye değer” ifadelerini kullandı.
Şehit Uz. Çavuş Ali Rıza İşbilir’in kızı Azra İşbilir ise, “Bence polislerle okula gelmek çok güzel bir şey ve insan kendisini değerli hissediyor” diye konuştu.
Şehit Uz. Çavuş Haşim Yenigül’ün oğlu Metin Musap Yenigül ve diğer şehit çocukları da jandarma ve polis tarafından okula bırakıldı. Okullarına götürülen çocuklar, akşam jandarma ve polis ekiplerince evlerine bırakılacak.

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