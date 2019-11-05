Polis ve mağdurların aradığı 'Bitcoin Safiye'nin eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.