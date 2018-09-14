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Polis ve MİT'ten İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu: 6 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 01:00 | Son Güncelleme

Terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda 2 gaybubet evinde 1'i kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri, kapatılan Fem Dershanesi yönetim kurulu üyesi ve örgütün üst düzey yöneticisi olarak aranan Fahrettin Karagöz (48) ile FEM Dershanesi Bilişim Uzmanı Özcan Sünger'in (44) yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ÜMRANİYE'DEKİ GAYBUBET EVİNE OPERASYON

Ekipler, 6 Eylül'de örgütün aranan kişilerini saklamakta kullanılan "Gaybubet evleri" olarak adlandırılan Ümraniye'de bulunan güvenli evine baskın düzenledi.

KARISININ MESAJLARINDAN KOCASINA ULAŞTILAR

Evde yapılan aramalarda Sünger yakalanarak gözaltına alındı. Bunun ertesi gün ekipler, Fahrettin Karagöz'e ulaşmak için eşi Ayşe Karagöz'ün Beşiktaş'ta yaşayan akrabalarının evine kaldığını belirleyerek baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

KOCASI BAŞKA BİR GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri 7 Eylül'de, Ayşe Karagöz'ün cep telefonunda yaptığı incelemede kocası Fahrettin Karagöz'ün örgütün Ümraniye'de bulunan başka bir gaybubet evine yapılan baskında yakalayarak gözaltına aldı.

KARAGÖZ'ÜN TELEFONU'NDA KAÇIŞ İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fahrettin Karagöz'ün cep telefonunda yaptığı incelemede "Signal" isimli bir mesajlaşma programı kullanıldığını belirledi. Ekipler, programda yapılan yazışmaların belli bir süre sonra otomatik olarak silindiğini belirledi. Karagöz'ün telefonundaki mesajlarda örgütün Karagöz ve eşinin kaçması için bir kişi tarafından 9 bin 300 dolar ayarladığı bilgileri bulunuyordu.

Polis ve MİT'ten İstanbul'da

PARAYI POLİS TESLİM ALDI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karagöz'e parayı teslim edecek kurye ile Esenyurt'ta bir parkta buluşacağı bilgisi üzerine 8 Eylül'de teslimat noktasına önceden giderek hazırlık yaptı ve 9 bin 300 dolar parayı getiren Davut Aksoy'u yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede paraları teslim eden kurye Aksoy'un da örgüt üyeliği ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

KAÇIŞI ORGANİZE EDENLER, GAYBUBET EVİNE GELİNCE POLİSLE KARŞILAŞTI

Ekipler, Karagöz ailesi ve Sünger'i yurt dışına götürecek kişilerin yakın zamanda gaybubet evine geleceğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri Ümraniye'de bulunan gaybubet evinde şüphelileri beklemeye başladı. Gaybubet evine gelen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, örgüt üst düzey yöneticilerinden Hasan Subacı ile Mustafa Ali Kurnaz oldukları belirlendi. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinden 600 dolar ve 2 sahte kimlik ele geçirildi.

6 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 1'i kadın toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 11 Eylül'de sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

(DHA)

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