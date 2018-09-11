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Polis ve sağlık ekiplerine saldıran kişi vurularak etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Çorum'un İskilip ilçesinde oğlu intihara teşebbüs eden baba, eve gelen polis ve sağlık ekibine geç geldikleri iddiasıyla bıçakla saldırdı - Saldırganı tabancayla yaralayarak etkisiz hale getiren polis memuru, seken kurşunla ayağından yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde intihara teşebbüs eden bir gencin evine giden polis ve sağlık ekibine bıçakla saldıran kişi, vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda polis memuru da ayağından yaralandı.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi Çamlıca Sokağı'nda ailesiyle yaşayan C.A.D. (18), odasında kendisini iple asarak intihara teşebbüs etti.

Kısa süre bir sonra odaya giren baba Y.D. (47), oğlunu kurtarıp 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Sağlık ekibi, gelen ihbar üzerine polis ekibiyle olay yerine gitti.

Ekiplerin eve girdiği sırada baba Y.D, ambulansın geç geldiği iddiasıyla bıçakla polis ve sağlık görevlilerine saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru B.B. (33), tabancasıyla baba Y.D'ye ateş etti. Y.D'nin karın bölgesinden yaralandığı olayda, polis memuru da merminin sekmesi sonucu ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan intihara teşebbüs eden genç ile yaralı babası ve polis memuru, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İntihara teşebbüs eden gencin hayati tehlikesinin sürdüğü, babası ile polis memurunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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