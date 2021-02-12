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Polis ve siren sesini duyan kaçıyor

12.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü büyüklerin belirli saatlerde dışarıya çıkmalarına izin veriliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü büyüklerin belirli saatlerde dışarıya çıkmalarına izin veriliyor. Ancak çocukları evde tutmak artık imkansız. İnegöl’de çok sayıda polise ihbar geliyor. Polis ekipleri gelen ihbarları titizlikle değerlendirirken, polis araçlarını gören çocuklar kaçıyor.
İnegöl’de çocuklar sokakları doldurdu. Gençler arkadaşlarıyla parklarda oyun oynayarak vakit geçiriyor. Yoğun şikayet üzerine polis ekipleri sık sık parkları devriye gezerek kuralları ihlal edenleri uyarıyor. Çocuklar polis arabasını ve siren sesini duyduklarında kaçacak yer arıyor. O anlar ise saniye saniye böyle görüntülendi.

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