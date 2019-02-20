Adana'da, kamyonetle polis ve vatandaşa çarpıp kaçan sürücü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde ekipler, şüpheli araçlara yönelik uygulama yaptı.
Bu sırada, 01 HZ 256 plakalı kamyonet durmayarak ekipte görevli bir polis memuru ile vatandaşlardan Ömer Sertkaya'ya çarpıp kaçmaya çalıştı.
Başından yaralanan polis memuru ile bacağı kırılan Sertkaya, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler, kamyoneti olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede terk edilmiş halde buldu.
Polis ekibi, araştırma sonucunda kamyoneti kullandığı ileri sürülen O.D'yi de gözaltına aldı.
Şüpheli O.D. sorgulanmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Yapılan incelemede aracın sol ön farının kırık, plakasının ise ezilmiş olduğu belirlendi.
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