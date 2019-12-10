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Polis ve zabıtadan ortak trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:13 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortaklaşa denetim yaptı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de trafik polisleri ve zabıta ekipleri ortaklaşa denetim yaptı. Kaldırıma ve yola hatalı park edilen araçların kontrol edildiği denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte trafik akışının yoğun olduğu 6 noktada ortak denetim yaptı. Bayramyeri, 2. Ticari Yol, Cumhuriyet, Saltak, Çaybaşı ve Kıbrıs Şehitleri Caddeleri ile çevrelerinde bulanan ara sokaklar kontrol edildi. Kaldırıma veya yola hatalı şekilde park eden araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimde 130 araca toplam 14 bin 40 lira para cezası verildiği, ortak denetimlerin süreceği belirtildi.

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