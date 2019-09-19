Polis yakalayınca ilginç gerçek ortaya çıktı

Aksaray’da bacanağından emanet olarak istediği kamyonetin kontağını alan bir kişi, bacanağının kamyoneti diye bir başka kamyonete binip gidince, kamyonet sahibinin çalıntı ihbarı üzerine polis ekiplerine yakalandı.

İlginç olay, 17 Eylül tarihinde Kılıçaslan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Yavru (37), pazarcılık yapan bacanağı Hamza Köl’ü (41) telefonla arayarak emanet olarak kamyonetini istedi. Bacanağının “Gelip kamyoneti alabilirsin” demesi üzerine Salı Semt Pazarına giden Soner Yavru, bacanağı ile buluşarak kamyonetin kontağını aldı. Daha sonra semt pazarının dışında park halinde olduğunu öğrendiği kamyonetin yanına giden Soner Yavru, bacanağının kamyonetine benzettiği başka bir kamyonete bindi. Tesadüfen kontak anahtarları uyuşan kamyonetin kapısını açan ve kontağı çevirerek kamyoneti çalıştırdıktan sonra giden Soner Yavru, her şeyden habersiz işlerini hallederken, kamyonetin asıl sahibi olan Ramazan Ülger (41) 68 EK 415 plakalı kamyonetini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirerek çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan bina ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından kamyonetin gittiği istikameti tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçerek 5 ayrı ekiple bölgeyi abluka altına aldı.

Yapılan araştırmalarda ihbarın ardından 45 dakikalık süreçte kamyonet ve sürücü Soner Yavru Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yakalandı. Polis ekipleri sürücü Soner Yavru’yu hemen orada gözaltına alırken, neye uğradığını şaşıran sürücü polis merkezine götürüldü. Bu sırada Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta parmak izi ve delil çalışması yaptı. Olayın gerçek yüzü ise polis merkezinde Soner Yavru’nun ifadesinin alınmasıyla ortaya çıktı. İfadesinde kamyonetin bacanağının olduğunu ve ondan emanet olarak, 1 saat önce kontağı kendisinden aldığını ve işlerini halletmek için yola çıktığını belirtmesi üzerine bacanak Hamza Köl’e ulaşan polis ekipleri gerçeği ortaya çıkardı. Olayın hırsızlık olmadığı, yanlış aracın götürülmesinden kaynaklandığı tespit edilince Soner Yavru serbest bırakıldı. Kamyonet ise sahibi olan Ramazan Ülger’e teslim edildi.



