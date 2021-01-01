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Polis, yaşlı kadını karanlıktan kurtardı

01.01.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik faturası borcunu ödeyemeyen yaşlı kadının imdadına polis yetişerek, kadını karanlıktan kurtardı.Tarsus’ta Reşadiye Mahallesi 3033 sokaktaki bir evde ikamet eden Gülay Başer (77) isimli yaşlı kadının, borcu nedeniyle elektriği kesildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrik faturası borcunu ödeyemeyen yaşlı kadının imdadına polis yetişerek, kadını karanlıktan kurtardı.
Tarsus’ta Reşadiye Mahallesi 3033 sokaktaki bir evde ikamet eden Gülay Başer (77) isimli yaşlı kadının, borcu nedeniyle elektriği kesildi. Yaşlı kadının elektriğinin kesildiğini öğrenen polis memurları, kendi aralarında 320 TL para toplayıp, yaşlı kadının elektrik faturasını yatırıp borcunu ödediler. Polis memurları Hatice Yıldırım Yılmaz ve Esra Tapan, yetkililerle irtibat geçerek, borcun ödendiğini belirterek yaşlı kadının elektriğini açtırdılar.
Yalnız yaşayan Gülay Başer adlı yaşlı kadın, duygulu anlar yaşarken, polislere teşekkür etti.

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