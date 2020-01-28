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  4. Polis yolcu kılığına girip kurallara uymayan şoförlere ceza kesti

Polis yolcu kılığına girip kurallara uymayan şoförlere ceza kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:49 | Son Güncelleme

Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi.

Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi. Şoförlerin ihlallerini gözlemleyen ekipler 175 şoföre cezai işlem uyguladı. 7 araç trafikten men edilirken 1 şoförün ehliyetine geçici süre el konuldu.
Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş‘ın talimatları ile trafik birimlerince 80 noktada trafik denetimi yapıldı.
Toplu taşıma araçlarına sivil kıyafetli olarak yolcu görünümünde binen trafik polisleri araç şoförlerinin taşıma hizmeti sırasında trafik kurallarına aykırı davranışlarını tespit ederek gerekli uyarılarda bulundu.
Ayrıca, sivil trafik görevlilerince toplu taşıma araç şoförlerinin emniyet kemeri, cep telefonu ile görüşmek, kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu, indirme bindirme kurallarına uymamak gibi ihlallerini 80 uygulama noktasındaki polis ekiplerine bildirilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddelerinden cezai işlemler uyguladı.
Denetimlerde; 973 toplu taşıma araç şoförü kontrol edilirken, Karayolları Trafik Kanununca eksiklikleri görülen 175 şoföre cezai işlem uygulandı. 7 araç Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince eksiklikleri giderilinceye kadar trafikten men edildi ve 1 şoförün ehliyetine geçici süre el konuldu.

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