HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polis yüksek güvenlikli şifre ile karşılaştı! Rojin'in telefonu kriminal incelemeye alındı

Polis yüksek güvenlikli şifre ile karşılaştı! Rojin'in telefonu kriminal incelemeye alındı

04.10.2024 12:24
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasındaki kavga kamerada

Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı arasındaki kavga kamerada

Sokak köpeğini vahşice öldürdü! O anlar kamerada

Sokak köpeğini vahşice öldürdü! O anlar kamerada

Daha 10 yaşında, elinde silah ağzında küfür… Olay olacak görüntüler; “Türkiye’de gangster akımı var” diyerek paylaştı

Daha 10 yaşında, elinde silah ağzında küfür… Olay olacak görüntüler; “Türkiye’de gangster akımı var” diyerek paylaştı

İçerik devam ediyor
Melih Yılmaz Melih Yılmaz
04.10.2024 12:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaldığı yurttan çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 7'nci güne girildi. Rojin'in telefonunu inceleme için alan polis ekipleri, yüksek düzeyde şifre koruması ile karşılaştı ve telefonu jandarma kriminale gönderdi. Öte yandan Rojin'in yurt arkadaşları ile 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü ifadeleri alındı. Telefondan çıkabilecek bir ipucu ise aramaların seyrini değiştirebilir.

Van'da kaldığı yurttan çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Kabaiş'i arama çalışmalarında çember genişletilmişti.

6786788574

TELEFON KRİMİNAL İNCELEME İÇİN JANDARMAYA GÖNDERİLDİ

Rojin'e ait telefonu incelemek adına polis ekipleri tarafından alındı. Ekipler telefonda yüksek düzeyde şifre olduğu için telefona giriş yapamadı. Yaşanan gelişmenin ardından telefon kriminal inceleme için Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

78979

100'DEN FAZLA ARAÇ İNCELENİYOR

Ekiplerin Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracıda incelemeye aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

67864w532

AKRABALARI VE ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

Ayrıca Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Van Rojin öğrenci üniversite jandarma
En Çok Okunan Haberler
Özel Harekat polisi çılgına döndü

Özel Harekat polisi çılgına döndü

İran dini lideri Hamaney tüm dünyaya seslendi: "Gerekirse İsrail'i yeniden vururuz"

İran dini lideri Hamaney tüm dünyaya seslendi: "Gerekirse İsrail'i yeniden vururuz"

Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Dünya devi...

Kerem Aktürkoğlu'na yılın transfer teklifi! Dünya devi...

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Bankta uyuyakalan kadın defalarca tecavüze uğrayarak hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Beyoğlu'nda taciz skandalı! Genç kıza zorla sarılıp yere yatırdı

Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson'dan çarpıcı Netanyahu iddiası! "Tuvaletimi kullandıktan sonra..."

Eski İngiliz Başbakan Boris Johnson'dan çarpıcı Netanyahu iddiası! "Tuvaletimi kullandıktan sonra..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.