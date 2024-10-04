Polis yüksek güvenlikli şifre ile karşılaştı! Rojin'in telefonu kriminal incelemeye alındı

Van'da kaldığı yurttan çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Kabaiş'i arama çalışmalarında çember genişletilmişti.
Rojin'e ait telefonu incelemek adına polis ekipleri tarafından alındı. Ekipler telefonda yüksek düzeyde şifre olduğu için telefona giriş yapamadı. Yaşanan gelişmenin ardından telefon kriminal inceleme için Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.
Ekiplerin Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracıda incelemeye aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Ayrıca Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.