Polis yüksek güvenlikli şifre ile karşılaştı! Rojin'in telefonu kriminal incelemeye alındı

Van'da kaldığı yurttan çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 7'nci güne girildi. Kabaiş'i arama çalışmalarında çember genişletilmişti.

TELEFON KRİMİNAL İNCELEME İÇİN JANDARMAYA GÖNDERİLDİ

Rojin'e ait telefonu incelemek adına polis ekipleri tarafından alındı. Ekipler telefonda yüksek düzeyde şifre olduğu için telefona giriş yapamadı. Yaşanan gelişmenin ardından telefon kriminal inceleme için Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

100'DEN FAZLA ARAÇ İNCELENİYOR

Ekiplerin Bardakçı Mahallesi'ne giriş ve çıkış yapan 100'den fazla aracıda incelemeye aldığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

AKRABALARI VE ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINDI

Ayrıca Rojin'in kaldığı Seyyid Fehim Arvasi Yurdu’nda kalan arkadaşları ile Diyarbakır'daki 38 akraba ve komşusunun yazılı ve sözlü olarak ifadelerinin alındığı belirtildi.