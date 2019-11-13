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Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Samsun’da polis 100’den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Caddesi’nde 2 ay önce meydana geldi.

Polis yüzden fazla kamera görüntülerini inceleyerek kapkaççıyı yakaladı

Samsun’da polis 100’den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kapkaç zanlısını yakaladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Caddesi’nde 2 ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden çıkıp sokakta yürüyen 55 yaşındaki N.C. adlı kadına arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi kadının elindeki çantayı kapkaç yöntemiyle alıp kaçtı. N.C. polisten yardım istedi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 100’den fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kapkaççının M.B. (37) olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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