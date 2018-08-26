Polis zanlıyı ticari taksiyle kovalayıp yakaladı

Adana'da "dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlıyı ticari taksiye binerek takibi sürdüren polis yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi İnönü Caddesi'nde uygulama yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen şüphelinin yaya olarak kaçmaya başlaması üzerine uygulamada görevli bir polis, kaçan kişinin peşinden bir süre koştu. Bu sırada diğer görevli polis durumu telsiz anonslarıyla ekiplere bildirdi.

Şüphelinin Türk Kuşu Kavşağı'nda durduğu belirtilen ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir motosiklete binerek kaçmaya devam etmesi üzerine polis ticari taksiye binerek takibi sürdürdü.

Nuri Sabuncu Bulvarı'ndan Valilik Kavşağı istikametine kaçmayı sürdüren şüpheli, taksiyle peşinden giden polis tarafından motosikletten inerek ara sokaklara kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Şüphelinin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yapan ekipler, N.E.A'nın (35) iki ayrı yaralama suçundan aranması olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işleminin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

