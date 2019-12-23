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Polis zor ayırdı! Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 03:02 | Son Güncelleme

Kadıköy, D-100 Karayolu üzerinde önlerinde meydana gelen maddi hasarlı bir trafik kazasını izlemek isteyen 5 sürücü zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kaza sonrasında birbirleriyle kavga eden sürücüleri trafik polisi ayırdı.

Kaza, D-100 Karayolu Bostancı Köprüsü'nde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostancı Köprüsü'ndeki yaya geçidinin direğine çarptı.

Çarpma sonucunda sürücü yaralanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bu esnada aynı istikamette ilerleyen 5 sürücü, önlerinde meydana gelen kazayı izlerken birbirlerine çarparak zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

Yapılan ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir anda sürücüler kendi aralarında önce sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

D-100 Karayolu ortasında kavgaya tutuşan sürücülere trafik polisi ayırdı. Kazaya karışan otomobiller emniyet şeridine çekildi. Kavga eden sürücüler birbirlerinden şikayetçi olurken yaya geçidinin direğine çarparak hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy trafik kazası kavga

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